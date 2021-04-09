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Боец MMA получил красную карточку и едва не расплакался: что он натворил

9 апреля, 09:46

Александр Трикиша

АЛьварес не так рассчитывал вернуться в клетку после длительного перерыва

Настоящей драмой завершился поединок турнира по смешанным единоборствам ONE Championship между американцем Эдди Альваресом и Юрием Лапикусом из Молдовы. Американец был дисквалифицирован уже в первом раунде, якобы за удары по затылку.

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Альварес был очень разочарован таким исходом поединка, ведь он впервые вернулся в клетку с августа 2019 года и хотел как можно лучше о себе заявить.

По дороге в раздевалку раздосадованный Альварес склонился над ограничительным забором и едва не расплакался. Его пытался утешить стюард, сопровождавший бойца в подтрибунное помещение.

Ранее мы писали, что на этом же турнире легенду UFC вырубили ударом колена в голову. Американец Деметриус Джонсон потерпел первое досрочное поражение в карьере.

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MMA смешанные единоборства Эдди Альварес ONE Championship

Источник: Сегодня|Спорт

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