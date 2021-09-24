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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Бодибилдер треснет по швам, словно старая подушка: шикарный прогноз Фьюри на бой Усика

Любомир Луканюк
24 сентября, 11:21
Знаменитый британский боксер Тайсон Фьюри назвал сильные стороны Александра Усика накануне чемпионского боя в Лондоне против Энтони Джошуа

Фьюри уверен в успехе Александра Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказал свое мнение о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Александра Усика.

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"Я мог бы назвать множество причин, по которым Джошуа проиграет этот бой, а Усик выиграет.

Во-первых, он левша, в какой-то степени неуклюжий и, стоит признать, ловкий боксер. Думаю, его удары сильнее, чем многим кажется. Но дело не в том, насколько сильно кто-то бьет – главное, попадать в цель. Рано или поздно в таком случае огромный бодибилдер треснет по швам, словно старая дешевая подушка. Кроме того, у него довольно быстро заканчиваются идеи.

Полагаю, Энтони попытается больше боксировать и использовать джебы. Он прекрасно знает, что у него не хватит выносливости, примерно после трех раундов он начнет задыхаться. Если он не разделается с ним пораньше, то возможно даже проиграет досрочно", – приводит слова Фьюри BoxingScene.

Бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Британец будет защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF.

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