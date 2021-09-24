24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Бодібілдер трісне по швах, немов стара подушка: шикарний прогноз Ф'юрі на бій Усика

Любомир Луканюк
24 вересня, 11:21
Знаменитий британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав сильні сторони Олександра Усика напередодні чемпіонського бою в Лондоні проти Ентоні Джошуа

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив свою думку про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

Читайте також: Коли і де дивитися бій Усика і Джошуа

"Я міг би назвати безліч причин, за якими Джошуа програє цей бій, а Усик виграє.

По-перше, він лівша, в якійсь мірі незграбний і, варто визнати, спритний боксер. Думаю, його удари сильніші, ніж багатьом здається. Але справа не в тому, наскільки сильно хтось б'є – головне, влучати в ціль. Рано чи пізно в такому випадку величезний бодібілдер трісне по швах, немов стара дешева подушка. Крім того, у нього досить швидко закінчуються ідеї.

Вважаю, Ентоні спробує більше боксувати і використовувати джеби. Він прекрасно знає, що у нього не вистачить витривалості, приблизно після трьох раундів він почне задихатися. Якщо він не розправиться з ним раніше, то можливо навіть програє достроково", – наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. Британець захищатиме титули за версіями WBA, WBO, IBF.

Читайте також: Розміри не мають значення: Усик зробив яскраве порівняння перед боєм з Джошуа

Читайте також:

Реклама