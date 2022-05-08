Блестяще играет, несмотря на испытания. Наставник Эвертона доволен Миколенко

Виталий Миколенко и наставник Эвертона Фрэнк Лэмпард / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Украинский защитник Виталий Миколенко в поединке с Лестером забил первый гол за короткий период своей английской карьеры. Но сам матч украинец не смог доиграть до конца.

Наставник Эвертона легендарный Фрэнк Лэмпард оценил дебютный гол Миколенко и его замену на 66-й минуте матча.

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"По Миколенко, надеемся, что это была только судорога. Гол? Это был качественный удар. Очень рад за Виталия. Миколенко блестяще играет, и, учитывая то, что происходит в его родной стране, трудно представить, сквозь что он проходит. Ему удается. с этим хорошо справиться. Он играет в футбол на высшем уровне и забил потрясающий гол", – цитирует слова Лампарда официальный сайт Эвертона.

Гол Миколенко помог Эвертону обыграть Лестер / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Благодаря победе над Лестером Эвертон поднялся на 16-е место в чемпионате Англии, имея 35 очков после 34 матчей.

Добавим, что в параллельном матче 36-го тура АПЛ украинец Александр Зинченко поучаствовал в разгроме команды Ньюкасл. Игрок сборной Украины отдал филигранный пас на партнера по команде, который забил четвертый гол в матче.

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