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Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Зенит --
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Бить любит и умеет: чемпиона мира из Украины предупредили о серьезном сопернике

Александр Трикиша
18 ноября, 17:44
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проведет 20 ноября очередную защиту титула против официального претендента Луиса Консепсьона из Панамы

Артем Далакян и Луис Консепсьон / Фото: Union Boxing Promotion

По мнению экс-чемпион мира Сергея Дзинзирука, Далакян будет сражаться не только с соперником, но и с последствиями пандемии.

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"Артему предстоит непростой поединок. Соперник – опытный и неудобный боец.

К тому же из-за пандемии украинец, который привык проводить два боя в год, выпал из привычного ритма. Такой график позволял не только держать себя в тонусе, но и не терять ритм боев.

Какими бы не были тренировки и спарринг-партнеры, это никогда не заменит официальных, а тем более чемпионских поединков", – считает Дзинзирук.

Дзинзирук считает Консепсьона одним из самых соперников в карьере Далакяна. Панамец умеет нокаутировать, поэтому украинцу нужно быть особенно внимательным.

"Панамец давно в профессионалах, провел около 10 титульных поединков, владел поясами и, в конце концов, он временный чемпион мира в весе Артема.

У Консепсьона 28 нокаутов в 39-ти победных боях – бить парень любит и умеет. Так что Далакяну надо быть очень осторожным.

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Артем предпочитает плотный и жесткий бой, размены, легко "заводится". Но в данном случае ему нужно просто вкатиться в ритм, действуя прагматично и расчетливо.

Украинец точно не уступает в классе панамцу, а в характере – уверен, превосходит. Так что нас ждет очень интересный поединок", – рассказал пресс-службе Union Boxing Promotion Сергей Дзинзирук.