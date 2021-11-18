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Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
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Вольфсбург --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Бити любить і вміє: чемпіона світу з України попередили про серйозного суперника

Олександр Трикіша
18 листопада, 17:44
Український чемпіон світу з боксу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян проведе 20 листопада черговий захист титулу проти офіційного претендента Луїса Консепсьйона з Панами

Артем Далакян і Луїс Консепсьйон / Фото: Union Boxing Promotion

На думку ексчемпіон світу Сергія Дзінзірука, Далакян боротиметься не лише із суперником, а й із наслідками пандемії.

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"Артема чекає непростий поєдинок. Суперник – досвідчений та незручний боєць.

До того ж через пандемію українець, який звик проводити два бої на рік, випав зі звичного ритму. Такий графік дозволяв не лише тримати себе в тонусі, а й не втрачати ритму боїв.

Якими б не були тренування та спаринг-партнери, це ніколи не замінить офіційних, а тим паче чемпіонських поєдинків", – вважає Дзінзірук.

Дзінзірук вважає Консепсьона одним із найбільших суперників у кар'єрі Далакяна. Панамець вміє нокаутувати, тож українцю треба бути особливо уважним.

"Панамець давно у професіоналах, провів близько 10 титульних поєдинків, володів поясами і, нарешті, він тимчасовий чемпіон світу у вазі Артема.

Консепсьон має 28 нокаутів у 39-ти переможних боях – бити хлопець любить і вміє. Тож Далакяну треба бути дуже обережним.

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Артем віддає перевагу щільному і жорсткому бою, розмінам, легко "заводиться". Але в даному випадку йому потрібно просто "вкотитися" в ритм, діючи прагматично та обачливо.

Українець точно не поступається у класі панамцю, а в характері – впевнений, перевершує. Тож на нас чекає вельми цікавий поєдинок", – розповів прес-службі Union Boxing Promotion Сергій Дзінзірук.