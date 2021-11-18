Бити любить і вміє: чемпіона світу з України попередили про серйозного суперника

Артем Далакян і Луїс Консепсьйон / Фото: Union Boxing Promotion

На думку ексчемпіон світу Сергія Дзінзірука, Далакян боротиметься не лише із суперником, а й із наслідками пандемії.

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"Артема чекає непростий поєдинок. Суперник – досвідчений та незручний боєць. До того ж через пандемію українець, який звик проводити два бої на рік, випав зі звичного ритму. Такий графік дозволяв не лише тримати себе в тонусі, а й не втрачати ритму боїв. Якими б не були тренування та спаринг-партнери, це ніколи не замінить офіційних, а тим паче чемпіонських поєдинків", – вважає Дзінзірук.

Дзінзірук вважає Консепсьона одним із найбільших суперників у кар'єрі Далакяна. Панамець вміє нокаутувати, тож українцю треба бути особливо уважним.

"Панамець давно у професіоналах, провів близько 10 титульних поєдинків, володів поясами і, нарешті, він тимчасовий чемпіон світу у вазі Артема. Консепсьон має 28 нокаутів у 39-ти переможних боях – бити хлопець любить і вміє. Тож Далакяну треба бути дуже обережним.

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