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Биатлон возвращается! Два украинца попали в ТОП-30 спринтерской гонки

Сергей Шаховец
7 января, 14:37
В Оберхофе стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В составе сборной Украины лучший результат показал Богдан Цымбал

Богдан Цымбал был лучшим в составе сборной Украины в Оберхофе / Фото: Getty Images

Сегодня, 7 января, в немецком Оберхофе состоялась первая биатлонная гонка в 2022 году. На старт мужского спринта пятого этапа Кубка мира вышли пять украинских биатлонистов.

Кубок мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

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Богдан Цымбал и Антон Дудченко допустили по одному промаху в стрельбе и попали в зачетную зону: Богдан финишировал на 19-м месте, а Антон на 26-м.

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Тройка остальных украинских биатлонистов выступила значительно хуже. Классифицироваться в персьют удалось лишь Дмитрию Пидручному, который допустил 4 промаха и пришел к финишу 44-м.

А победителем гонки стал россиянин Александр Логинов. Серебро у француза Эмильена Жаклен, а бронзовая награда досталась норвежцу Стурла Легрейду.

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Результаты мужского спринта, 10 км:

1. Александр Логинов (0+1) 27:00,8
2. Эмильен Жаклен (1+1) +6,5
3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1
...
19. Богдан Цымбал (1+0) +1:04,8
26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5
44. Дмитрий Пидручный (3+1) +1:52,9
66. Артем Прима (2+2) +2:42,0
76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Напомним, что по результатам выступлений на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определит состав участников Олимпийских игр в Пекине.

После гонок в Оберхофе Юрай Санитра определит участников Олимпиады-2022 / Фото: biathlon.com.ua