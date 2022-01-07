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Біатлон повертається! Два українці потрапили до ТОП-30 спринтерської гонки

Сергій Шаховець
7 січня, 14:37
В Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У складі збірної України найкращий результат показав Богдан Цимбал

Богдан Цимбал був найкращим у складі збірної України в Оберхофі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 7 січня, у німецькому Обергофі відбулася перша біатлонна гонка у 2022 році. На старт чоловічого спринту п'ятого етапу Кубка світу вийшли п'ять українських біатлоністів.

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Богдан Цимбал та Антон Дудченко допустили по одному промаху у стрільбі і потрапили до залікової зони: Богдан фінішував на 19-му місці, а Антон на 26-му.

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Трійка решти українських біатлоністів виступила значно гірше. Класифікуватися в персьют вдалося лише Дмитру Підручному, який допустив 4 промахи і прийшов до фінішу 44-м.

А переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Срібло у француза Емільєна Жаклен, а бронзова нагорода дісталася норвежцю Стурла Легрейду.

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Результати чоловічого спринту, 10 км:

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8
2. Емільєн Жаклен (1+1) +6,5
3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1
...
19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8
26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5
44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9
66. Артем Прима (2+2) +2:42,0
76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Нагадаємо, що за результатами виступів на п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі головний тренер збірної України Юрай Санітра визначить склад учасників Олімпійських ігор у Пекіні.

Після ujyjr в Оберuофі Юрай Санітра визначить учасників Олімпіади-2022 / Фото: biathlon.com.ua