Біатлон повертається! Два українці потрапили до ТОП-30 спринтерської гонки

Богдан Цимбал був найкращим у складі збірної України в Оберхофі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 7 січня, у німецькому Обергофі відбулася перша біатлонна гонка у 2022 році. На старт чоловічого спринту п'ятого етапу Кубка світу вийшли п'ять українських біатлоністів.

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Богдан Цимбал та Антон Дудченко допустили по одному промаху у стрільбі і потрапили до залікової зони: Богдан фінішував на 19-му місці, а Антон на 26-му.

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Трійка решти українських біатлоністів виступила значно гірше. Класифікуватися в персьют вдалося лише Дмитру Підручному, який допустив 4 промахи і прийшов до фінішу 44-м.

А переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Срібло у француза Емільєна Жаклен, а бронзова нагорода дісталася норвежцю Стурла Легрейду.

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Результати чоловічого спринту, 10 км:

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8

2. Емільєн Жаклен (1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Нагадаємо, що за результатами виступів на п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі головний тренер збірної України Юрай Санітра визначить склад учасників Олімпійських ігор у Пекіні.