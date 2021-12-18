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Биатлон: где и во сколько смотреть мужскую гонку преследования

Любомир Луканюк
18 декабря, 15:17
На старт этапа Кубка мира выйдут два украинских биатлониста – Тарас Лесюк и Артем Тищенко

Йоханнес Тингнес Бё / Фото: Reuters

В субботу, 18 декабря, во французском Анси продолжится этап Кубка мира по биатлону. После женской гонки, где на пьедестал поднялись две сестры, на старт выйдут мужчины, которые пробегут гонку преследования.

По результатам спринта в преследовании выступят два украинских биатлониста.

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Тарас Лесюк стартует под 46-м номером с отставанием в 1 минуту и 58 секунд от лидера Йоханнеса Тингнеса Бё из Норвегии. Артем Тищенко (№55) – 2 минуты и 55 секунд.

Гонка преследования начнется в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажут UA:Перший и Евроспорт.

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Напомним, ранее лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции. "Я задыхалась", – призналась биатлонистка.