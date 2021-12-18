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Біатлон: де і о котрій дивитися чоловічу гонку переслідування

Любомир Луканюк
18 грудня, 15:17
На старт етапу Кубка світу вийдуть два українські біатлоністи – Тарас Лесюк та Артем Тищенко

Йоганнес Тінгнес Бо / Фото: Reuters

У суботу, 18 грудня, у французькому Ансі продовжиться етап Кубка світу з біатлону. Після жіночих перегонів, де на п'єдестал піднялися дві сестри, на старт вийдуть чоловіки, які пробіжуть гонку переслідування

За результатами спринту у переслідуванні виступлять два українські біатлоністи.

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Тарас Лесюк стартує під 46-м номером з відставанням в 1 хвилину та 58 секунд від лідера Йоганнеса Тінгнеса Бо з Норвегії. Артем Тищенко (№55) – 2 хвилини та 55 секунд.

Гонка переслідування розпочнеться о 16:00 за київським часом. У прямому ефірі її покажуть UA:Перший та Євроспорт.

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Нагадаємо, раніше лідер нашої команди Олена Білосюк розповіла, що її непокоїло під час спринтерських перегонів на Кубку світу у Франції. "Я задихалася", – зізналася біатлоністка.