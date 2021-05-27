Безус в шоке от вызова в сборную Украины

Полузащитник Гента не думал, что его позовут в сборную. Получив приглашение на высоте 10 тысяч метров, Роман прервал отпуск и отправился в национальную команду

Полузащитник Гента Роман Безус / Фото: Twitter

Полузащитник бельгийского Гента Роман Безус рассказал, как воспринял вчерашнее приглашение в сборную Украины от Андрея Шевченко. Как оказалось, ради приезда в национальную команду футболист прервал свой отпуск.

"Если честно, то был небольшой шок. Я практически не сомневался в том, что в сборную на этот раз не попаду. А сейчас у меня словно выросли крылья. Жду не дождусь встречи с ребятами", – приводит слова Безуса zbirna.com

"О приглашении узнал, когда летел с семьей на отдых в Турцию. Посреди пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию получил на высоте 10 000 метров"

"Соответственно, отпуск пришлось прервать. Но мне и двух-трех дней вполне достаточно, чтобы набраться сил. Если не возникнет никаких трудностей, то 28 мая вместе с командой я отправлюсь в Харьков, где сборная продолжит подготовку к Евро"

Роман Безус и Андрей Шевченко в сборной / Фото: УАФ

Напомним, изначально Романа не было в списке Андрея Шевченко. Однако тренер позвал его в сборную после того, как Безус обеспечил Генту путевку в Лигу Конференций, забив 4 гола и сделав 2 ассиста в 6 матчах бельгийского плей-офф.

На Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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"Тренер Нидерландов уже даже назвал счет, с которым они обыграют Украину. Нашей команде нужно хорошо подготовиться к этому матчу, чтобы постараться опровергнуть заявления Франка де Бура", – говорит Безус

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