Безработный футболист – главный претендент на "Золотой мяч"

Лионель Месси феерит на Кубке Америки / Фото: Reuters
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси – главный фаворит на награду "Золотой мяч" по итогам 2021 года. Рейтинг составил Goal.com. Интересно, что Лионель сейчас официально безработный, ведь его контракт с Барселоной истек.
Второе место занимает форвард Баварии Роберт Левандовски, третье – Н'Голо Канте из Челси. Кстати, француз занимал ранее первое место в рейтинге, но после вылета команды из Евро-2020 потерял свои позиции.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:
- Лионель Месси (сборная Аргентины)
- Роберт Левандовски (Бавария, сборная Польши)
- Н'Голо Канте (Челси, сборная Франции)
- Ромелу Лукаку (Интер, сборная Бельгии)
- Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен, сборная Франции)
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии)
- Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, сборная Англии)
- Эрлинг Холанд (Боруссия Д, сборная Норвегии)
- Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии)
Ранее мы писали, что Месси выдал шедевр на Кубке Америки: Аргентина и Бразилия – в полуфинале. Вероятно, выступление Лионеля в Южной Америке произвело впечатления на экспертов издания.
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