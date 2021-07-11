Безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020

Болельщики без билетов так хотели попасть на финал чемпионата Европы, что порвали заграждения перед стадионом и устроили потасовку со стюардами

Болельщики прорываются на финал Евро-2020

Финальный матч Евро-2020 между командами Италии и Англии вызвал сумасшедший интерес среди британских болельщиков, ведь их команда впервые добралась до главного поединка чемпионата Европы. Трансляция Италия – Англия есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

УЕФА разрешил пустить на финальный поединок на стадионе "Уэмбли" 60 тысяч зрителей, но все равно сотни британских фанатов остались без билетов. Поэтому они решили прорываться на арену с боем.

В Сети появилось видео, как болельщики заваливают ограждение и пытаются пролезть на стадион, пока их всеми силами сдерживают стюарды, в результате чего образовалась давка.

Болельщики, выбравшиеся наружу, пытались достать из кучи других фанатов, пока стюарды и охрана заталкивали их обратно. Остается лишь надеяться, что обошлось без серьезных последствий.