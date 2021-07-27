Без шансов! Украинская лучница сдалась в первом же поединке на Олимпиаде

Украинская лучница Лидия Сиченикова проиграла стартовый матч на Олимпиаде-2020. В матче 1/32 финала украинка без шансов уступила Мишель Кроппен из Германии

Лидия Сиченикова покидает Олимпиаду-2020 / Фото: Reuters

Сиченикова полностью провалила первый сет, а в дальнейшем не смогла исправить ситуацию. Кроппен трижды из девяти выстрелов угодила в 10-ку, а у нашей лучницы была лишь одна девятка.

Ранее на Олимпиаде-2020 украинки Вероника Марченко, Анастасия Павлова проиграли в командном соревновании соперницам из РОКа.

Анастасия Павлова на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters Реклама

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.