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Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Без побед и голов. Шахтер снова проиграл в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов
19 октября, 23:51
"Горняки" в этом розыгрыше ЛЧ пока не забивают голов и не побеждают. Сегодня донецкий клуб уступил в Киеве мадридскому Реалу

Шахтер уступил дома Реалу / Фото: REUTERS

Это было обидно. Кривцов прерывал передачу на Бензема и срезал мяч в собственные ворота. Самое неприятное воспоминание после первого тайма.

Шахтер поначалу хорошо смотрелся в игре с Реалом. Команды встретились в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Мы вели онлайн матча Шахтер – Реал.

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Испанцы чуть больше владели мячом. Больше били, хотя в основном их удары блокировала оборона. С очень опасным от Бензема справился Трубин. И лишь нелепая случайность помогла гостям выйти вперед.

Зато в начале второй половины игры едва ли не каждый подход к воротам "горняков" завершался голом.

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Первые минуты после перерыва стали бенефисом Винисиуса. Сначала вингер Реала мастерски перебросил Трубина после шикарной разрезной передачи Модрича.

А затем оформил дубль – обыграл половину обороны "горняков" и пробил мощно в ближний угол.

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Четвертый гол в матче забил Родриго. На этот раз Винисиус вывел партнера по команде на удар и тот послал мяч под перекладину.

"Горняки" ответили отличной атакой, в которой Куртуа совершил две суперсэйва. Вратарь Реала в невероятном прыжке рукой достал мяч после удара Фернандо, а потом спас ворота после добивания Марлоса.

Выручил и Трубин, когда прервал выход один на один Бензема.

Дальше команды сбавили обороты и дотянули до финального свистка. Но даже пешком Реал сумел еще раз забить. В компенсированное время Бензема принял мяч в штрафной и отправил его в сетку.

Шахтер – Реал – 0:5
Голы: Кривцов (37, авт.), Винисиус (51), Винисиус (56), Родриго (65), Бензема (90+1)

В другом матче нашей группы Интер обыграл Шериф – 3:1.

Следующие поединки пройдут 3 ноября: Реал – Шахтер, Шериф – Интер.

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