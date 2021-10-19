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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Без перемог і голів. Шахтар знову програв у Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов
19 жовтня, 23:51
"Гірники" в цьому розіграші ЛЧ поки не забивають голів і не перемагають. Сьогодні донецький клуб поступився у Києві мадридському Реалу

Шахтар програв дома Реалу / Фото: REUTERS

Це було образливо. Кривцов переривав передачу на Бензема і зрізав м'яч у власні ворота. Найнеприємніший спогад після першого тайму.

Шахтар спочатку добре виглядав у грі з Реалом. Команди зустрілися в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Ми вели онлайн матчу Шахтар – Реал.

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Іспанці трохи більше володіли м'ячем. Більше били, хоча в основному їх удари блокувала оборона. З дуже небезпечним від Бензема впорався Трубін. І лише безглузда випадковість допомогла гостям вийти вперед.

Зате на початку другої половини гри чи не кожен підхід до воріт "гірників" завершувався голом.

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Перші хвилини після перерви стали бенефісом Вінісіуса. Спочатку вінгер Реала майстерно перекинув Трубіна після шикарної розрізної передачі Модріча.

А потім оформив дубль – обіграв половину оборони "гірників" і пробив потужно в ближній кут.

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Четвертий гол у матчі забив Родріго. На цей раз Вінісіус вивів партнера по команді на удар і той послав м'яч під поперечину.

"Гірники" відповіли відмінною атакою, в якій Куртуа зробив два суперсейв. Воротар Реала в неймовірному стрибку рукою дістав м'яч після удару Фернандо, а потім врятував ворота після добивання Марлоса.

Виручив і Трубін, коли перервав вихід один на один Бензема.

Далі команди збавили оберти і дотягли до фінального свистка. Але навіть пішки Реал зумів ще раз забити. У компенсований час Бензема прийняв м'яч в штрафному і відправив його в сітку.

Шахтар – Реал – 0:5
Голи: Кривцов (37, авт.), Вінісіус (51), Вінісіус (56), Родріго (65), Бензема (90+1)

В іншому матчі нашої групи Інтер обіграв Шериф – 3:1.

Наступні поєдинки пройдуть 3 листопада: Реал – Шахтар, Шериф – Інтер.

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