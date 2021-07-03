Без них будет скучно: яркие фанаты матча Бельгия – Италия

Бельгия покидает чемпионат Европы после поражения от Италии, а вместе с ними домой возвращаются невероятные болельщики "Красных дьяволов".Они были украшением матчей Евро-2020

Яркие фанаты матча Бельгия - Италия / Фото: Reuters

Бельгия уступила Италии в четвертьфинале Евро-2020 и покинула турнир, а итальянцы вышли на Испанию. Видео голов и обзор матча Бельгия – Италия есть на нашем сайте.

Вместе с бельгийцами чемпионат Европы покидают их невероятные фанаты. Каждый матч бельгийские болельщики превращали в настоящий маскарад. Теперь без них будет скучно.

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Также мы писали, что жены футболистов сборной Украины прорвались в Рим. Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать.

Также мы писали, что в России возмущены, что тренер их сборной поздравил Шевченко. Российским болельщикам и журналистам не понравилось, что главный тренер их сборной позвонил Андрею Шевченко и поздравил с выходом в 1/4 финала Евро-2020.