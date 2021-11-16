Без двух игроков Шахтера: стала известна заявка сборной Украина на матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины / Фото: УАФ

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D. Украина играет на выезде с Боснией и Герцеговиной, уже потерявшей шансы попасть на мундиаль. Онлайн Босния – Украина доступен на нашем сайте. Начало матча в 21:45.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым огласил заявку на матч против Боснии и Герцеговины.

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Ранее мы писали о том, как сборной Украины попасть в плей-офф чемпионата мира-2022.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Довбик, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Денис Гармаш, 20. Виктор Коваленко. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

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Из тех футболистов, которые находятся под рукой нашего тренерского штаба, в заявку на игру не попали Виктор Корниенко и Даниил Сикан.