16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Без двох гравців Шахтаря: стала відома заявка збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною

Павло Василенко
16 листопада, 10:12
Сьогодні у Зениці на стадіоні "Біліно Поле" відбудеться поєдинок заключного туру відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D, в якому збірна України зіграє проти команди Боснії та Герцеговини.

Збірна України / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні матчі відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D. Україна грає на виїзді з Боснією та Герцеговиною, яка вже втратила шанси потрапити на мундіаль. Онлайн Боснія – Україна доступний на нашому сайті. Початок матчу о 21:45.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим оголосив заявку на матч проти Боснії та Герцеговини.

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Раніше ми писали про те, як збірній України потрапити до плей-офф чемпіонату світу-2022.

Заявка збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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З тих футболістів, які перебувають під рукою нашого тренерського штабу, у заявку на гру не потрапили Віктор Корнієнко та Данило Сікан.