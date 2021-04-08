Бесстрашно прыгала с камней в океан: украинская чемпионка побывала в раю (видео)

Ярослава Магучих готовится к Олимпиаде в Токио под солнцем Португалии

Чемпионка Европы-2021 и рекордсменка Украины в прыжках в высоту Ярослава Магучих продолжает подготовку к Олимпийским играм-2020 в солнечной Португалии. В перерыве между тренировками днепрянка успела позагорать и даже попрыгать с камней в океан на живописном мысе Понта да Пьедаде.

Читайте также: "Залипалово": длинноногая украинская чемпионка разбудила соцсети

"Здесь так много прекрасных причин для счастья", – подписала фото с мыса в своем Instagram Ярослава

"Аж летать захотелось", "Что это за десант?", "Безупречный рай", "Вода невероятного цвета", "Как бы и мне хотелось с вами поплавать", – комментировали видео украинки ее фоловеры.

Напомним, несмотря на свой юный возраст, Ярослава Магучих уже может похвастаться победами на этапе "Бриллиантовой Лиги", "серебром" чемпионата мира, абсолютным рекордом Украины и рекордом мира в возрасте до 20 лет (206 см), а с недавних пор – и "золотом" европейского первенства!

Смотрите, как Магучих устанавливает рекорды

Видео: Сегодня