Бескомпромиссные нули в классико: Динамо сохранило отрыв от Шахтера

Суперматч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялось украинское классико – киевское Динамо и донецкий Шахтер выясняли отношения в важнейшем поединке с точки зрения борьбы за чемпионство. Примечательно, что этот поединок стал 100-м очным для Шахтера и Динамо времен независимости.

Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Шахтер на нашем сайте.

Реклама

Реклама

Команда Мирчи Луческу хотела взять реванш за разгромное поражение в матче за Суперкубок Украины, Шахтер же после провального прошлого сезона на каждую встречу с Динамо настраивается максимально, а тем более на игру перед международной паузой.

Весь первый тайм соперники отвечали друг другу атакой на атаку, однако до забитых мячей дело так и не дошло. По схожему сценарию прошла и вторая половина встречи – Андрею Пятову и Георгию Бущану пришлось неоднократно спасать свои команды, чтобы сохранить ворота на замке.

Финальный свисток зафиксировал на табло бескомпромиссные нули.

Динамо не может выиграть у Шахтера уже в пяти домашних матчах подряд. Казалось бы, подобная рекордная серия никак не может радовать киевлян, однако именно эта ничья позволила им сохранить трехочковый перевес над "горняками" в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

Динамо – Шахтер – 0:0

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Буяльский (Гармаш, 86)

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко (М. Антонио, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А. Патрик, Соломон (Сикан, 65), Педриньо