Безкомпромісні нулі в класико: Динамо зберегло відрив від Шахтаря

Суперматч 10-го туру УПЛ Динамо - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У Києві на НСК "Олімпійський" відбулося українське класико – київське Динамо і донецький Шахтар з'ясовували стосунки в найважливішому поєдинку з погляду боротьби за чемпіонство. Примітно, що цей поєдинок став 100-м очним для Шахтаря і Динамо за часів незалежності.

Ми вели онлайн-трансляцію Динамо – Шахтар на нашому сайті.

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Команда Мірчі Луческу хотіла взяти реванш за розгромну поразку в матчі за Суперкубок України, а Шахтар після провального минулого сезону на кожну зустріч із Динамо налаштовується максимально, а надто на гру перед міжнародною паузою.

Увесь перший тайм суперники відповідали один одному атакою на атаку, проте до забитих м'ячів справа так і не дійшла. За схожим сценарієм пройшла і друга половина зустрічі – Андрію Пятову та Георгію Бущану довелося неодноразово рятувати свої команди, щоб зберегти ворота на замку.

Фінальний свисток зафіксував на табло безкомпромісні нулі.

Динамо не може виграти у Шахтаря вже в п'яти домашніх матчах поспіль. Здавалося б, подібна рекордна серія ніяк не може радувати киян, проте саме ця нічия допомогла їм зберегти триочкову перевагу над "гірниками" в турнірній таблиці.

Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур.

Динамо – Шахтар – 0:0

Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Вітіньйо (Шкурін, 86), Буяльський (Гармаш, 86)

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко (М. Антоніо, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А. Патрік, Соломон (Сікан, 65), Педріньйо