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Беринчик – казак! Не то, что те два тупых ватника. Огненное заявление босса Руха

Андрей Трофимов
19 декабря, 09:55
Григорий Козловский восхитился достижением Дениса Беринчика и проехался по Александру Усику и Василию Ломаченко

Козловский сказал все, что думает о наших боксерах / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент футбольного клуба Рух Львов Григорий Козловский поздравил Дениса Беринчика с защитой титула WBO International. Украинец по очкам победил российского боксера Ису Чаниева.

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками.

А вот Беринчик – настоящий казак", – прокомментировал Козловский пост "Брутального футбола" в Instagram.

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Под гопниками московскими Козловский, вероятно всего, имеет ввиду Александра Усика и Василия Ломаченко. Кстати, недавно Ломаченко попал в скандал с украинским флагом.

Ранее мы писали, что в Броварах украинский супертяж Владислав Сиренко со скандалом одолел своего соотечественника Андрея Руденко.