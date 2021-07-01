Берегите колени, ноги, руки: как диаспора встретила сборную Украины в Риме

Сборная Украины прибыла в Италию на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии. Возле отеля нашу команду встретили представители диаспоры и пожелали успеха в следующих матчах

Сборная Украины прибыла в Рим

Сборная Украины прибыла в Рим, где 3 июля проведет четвертьфинальный матч Евро-2020 против команды Англии. Перед отелем нашу команду встретили представители украинской диаспоры, ведь болельщиков из Украины в Италию не пустят.

Болельщики скандировали "Украина, Украина", благодарили за яркое выступление на чемпионате Европы и желали удачи в будущих матчах. Особенно выделилась одна женщина с интересным напутствием: "Берегите колена, ноги, руки и удачи".

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В Сети сразу же пошла волна негатива, мол, футболисты никак не отреагировали на поддержку. Но стоявшие возле отеля фанаты рассказали, что игроков подгоняла охрана, чтобы они быстрее забирали сумки и освобождали проезд. К тому же было видно, что игроки уставшие с дороги.

Тем не менее, футболисты улыбались в ответ на слова поддержки и приветствовали их. А раздавать автографы и делать совместные фото запрещают антиковидные правила, поэтому игроки не могли ближе подойти к землякам.

Кстати, мы уже писали о шикарном отеле сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра.