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Белоруса после поражения назвали в России украинцем

Андрей Трофимов
31 августа, 12:47
Интересная история приключилась с белорусским боксером Иваном Баранчиком, потерпевшим поражение от американца Монтаны Лава. В России его сразу признали… украинцем

Иван Баранчик превратился в украинца / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по версии IBF в первой полусредней весовой категории потерпел второе поражение подряд в андеркарте боя Джейк Пол – Тайрон Вудли.

Российское издание РИА-новости выпустило заметку о проходном поединке с кричащим заголовком: "Украинского боксера Баранчика нокаутировали"! Видать, так можно собрать большее количество просмотров.

Вероятно, россияне спутали Баранчика с украинцем Денисом Беринчиком, что еще больше подтверждает их непрофессионализм. Несмотря на грубый ляп, новость так и осталась с "украинским" Баранчиком в заголовке.

Интересно, что Баранчик родился в Амурске, Россия, но в юном возрасте вместе с семьей перебрался в Беларусь, где в 12 лет начал заниматься боксом. В октябре прошлого года Белорус ярким нокаутом проиграл чемпионский бой. В пяти раундах было семь нокдаунов.

Кстати, ринг-анонсер перед началом поединка объявил Баранчика как "экс-чемпион мира из России".

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