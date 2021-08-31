1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Білоруса після поразки назвали в Росії українцем

Андрій Трофімов
31 серпня, 12:47
Цікава історія трапилася з білоруським боксером Іваном Баранчиком, який потерпів поразку від американця Монтани Лава. У Росії його відразу визнали... українцем

Іван Баранчик перетворився на українця / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу за версією IBF в першій напівсередній ваговій категорії зазнав другої поразки поспіль в андеркарті бою Джейк Пол – Тайрон Вудлі.

Російське видання РІА Новини випустило замітку про прохідний поєдинок з кричущим заголовком: "Українського боксера Баранчика нокаутували"! Мабуть, так можна зібрати більшу кількість переглядів.

Ймовірно, росіяни сплутали Баранчика з українцем Денисом Берінчиком, що ще більше підтверджує їх непрофесіоналізм. Незважаючи на грубий ляп, новина так і залишилася з "українським" Баранчиком в заголовку.

Цікаво, що Баранчик народився в Амурську, Росія, але в юному віці разом з родиною перебрався до Білорусі, де в 12 років почав займатися боксом. У жовтні минулого року Білорус яскравим нокаутом програв чемпіонський бій. У п'яти раундах було сім нокдаунів.

До речі, ринг-анонсер перед початком поєдинку оголосив Баранчика як "ексчемпіон світу з Росії".

Реклама