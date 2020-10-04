Белорус ярким нокаутом проиграл чемпионский бой. В пяти раундах было семь нокдаунов

Белорусский боксер Иван Баранчик нокаутом проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе американцу Хосе Сепеде. Бой получился невероятно зрелищным. В первых раундах Сапеда дважды побывал в нокдауне, но сумел переломить ход поединка и уже сам пять раз отправил соперника на канвас.

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Развязка наступила в пятом раунде, когда Сапеда поймал Баранчика левым хуком и отправил белоруса в тяжелый нокаут. Рефери даже не пытался отсчитывать, сразу зафиксировав победу американца.

Сапеда одержал 33-ю победу на профессиональном ринге (26 – нокаутом), также на его счету два поражения. Он занимает третье место в рейтинге первого полусреднего веса на сайте boxrec.com.

Баранчик потерпел лишь второе поражение в карьере. Также в его послужном списке есть 20 побед, 13 из которых – досрочные. В рейтинге боксеров первого полусреднего веса на сайте boxrec.com белорус занимает девятое место.

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А так самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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