Бельгия – Россия: онлайн матча Евро-2020

Лидеры сборных Бельгии и России - Эден Азар и Артем Дзюба / Фото: AFP, REUTERS
В субботу, 12 июня, продолжаются матчи Евро-2020: сегодня стартуют поединки в группе B – сборная Бельгии в Санкт-Петербурге примет сборную России. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн трансляцию с видео голов.
ОНЛАЙН БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ
Бельгия является безоговорочным фаворитом группы B и одним из главных претендентов на победу на чемпионате Европы. Россия будет бороться за выход из группы с Данией и Финляндией. Как мы уже писали ранее, при определенных раскладах Украина и Россия могут встретиться на Евро-2020.
Во время подготовки к Евро Бельгия провела два товарищеских матча – сначала лидеры рейтинга ФИФА не смогли одолеть Грецию (1:1), а затем минимально переиграли Хорватию (1:0). Россия также провела два спарринга – ничья с Польшей (1:1) и победа над Болгарией (1:0).
Кстати, накануне в одном из заведений Скадовска появился оригинальный анонс матча, где вместо сборная России написали "Оккупанты".
Бельгия и Россия ранее семь раз пересекались на поле и ни разу россияне не смогли обыграть своего соперника. Пять раз победу праздновали бельгийцы, еще две встречи завершились ничьей. Интересно, что предыдущие встречи сборных состоялись… в отборе к Евро-2020.
Ориентировочные составы от УЕФА:
- Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Вертонген, Денайер; Менье, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар; Мертенс, Лукаку, Докю
- Россия: Шунин; Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев; Зобнин, Оздоев, Головин; Миранчук; Дзюба
Букмекеры о матче Бельгия – Россия:
Букмекеры FAVBET считают Бельгию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 2.00, на ничью – 3.40, на победу России – 4.30.
Где смотреть матч Бельгия – Россия:
Матч Бельгия – Россия в прямой трансляции можно будет смотреть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.
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