Бельгия – Португалия: видео голов и обзор матча Евро-2020

Бельгия vs Португалия на Евро-2020 / Фото: Reuters
В воскресенье, 27 июня, в Севилье проходит очередной матч 1/8 финала Евро-2020. Онлайн Бельгия – Португалия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – видео голов и самых ярких моментов этого противостояния.
БЕЛЬГИЯ – ПОРТУГАЛИЯ – 1:0
ГОЛ: Т.АЗАР, 42
Видео гола Торгана Азара
Счет в этом матче был открыт на 42-й минуте. Чемпионы Европы-2016 португальцы дали беспрепятственно пробить с 22 метров Торгану Азару, и после удара "змеей" в исполнении брата футболиста Реала мяч залетел в сетку ворот Руя Патрисиу, в этом моменте сыгравшего явно не лучшим образом.
Матч Бельгия – Португалия продолжается. Счет 1:0 в пользу бельгийцев. Идет второй тайм...
Отметим, что победитель пары Бельгия – Португалия в 1/4 Евро (2 июля в Мюнхене) сыграет с Италией, которая накануне лишь в дополнительное время дожала Австрию – 2:1.
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