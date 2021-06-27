Бельгия – Португалия: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что нас точно ждет напряженная и очень интересная игра. Вероятно, что поединок в Севилье завершится пенальти

Сборная Бельгии на тренировке / Фото: Reuters

27 июня в Севилье сборная Бельгии сразится с Португалией за выход в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. "Красные Дьяволы" давно не выигрывали трофеи, а Роналду и компания победили на Евро-2016. Начало встречи – в 22:00. Онлайн-трансляция Бельгия – Португалия пройдет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Одна из самых ярких афиш первого плей-офф раунда Евро-2020. Действующие победители и одни из главных фаворитов встречаются с еще одним серьезным претендентом на трофей.

Бельгия в тройке команд, прошедших группу без потерь очков и лишь с одним пропущенным голом. Россию обыграли, не заметив (3:0), а с Данией и Финляндией им было не слишком легко, но класс игроков предопределил победителей (2:1 и 2:0 соответственно). Из негатива – они потеряли Тимоте Кастаня из-за травмы.

Сборная Бельгии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Португальцы не без проблем обыграли Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и расписали ничью с Францией (2:2). В плей-офф они вышли с третьего места. Как и пять лет назад, когда в группе расписали три ничьи, но стали чемпионами. Криштиану Роналду забил пять голов и пока что является лучшим бомбардиром турнира.

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Португалия и Франция порадовали результативностью / Фото: Reuters

Сборная Португалии шесть раз побеждала Бельгию и не проигрывает им пять матчей кряду. Последний раз "Красные Дьяволы" обыгрывали их в 1989 году, а всего на их счету пять побед при семи ничьих.

Нас точно ждет напряженная и очень интересная игра. Думаю, голы будут со стороны обеих команд. Склоняюсь к ничьей в основное время 1:1 или 2:2 и овертаймам, а может, и серии пенальти. Думаю, в четвертьфинал пройдут португальцы.

В свою очередь аналитики FAVBET считают Бельгию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Красных Дьяволов" – 2.56, на ничью – 3.25, на победу Португалии – 3.10. Самый популярный счет – 1:1 – 5.90.

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