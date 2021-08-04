Беленюк расплакался после золота Токио: "Извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения"

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал завоевание золотой награды на Олимпийских играх в Токио. Украинец даже расплакался после финала

Жан Беленюк - олимпийский чемпион Токио-2020 / Фото: Reuters

После серебряной награды в Рио-2016 Беленюк ехал в Токио только за золотой медалью. И его мечта сбылась! В финале соревнований Беленюк легко победил Виктора Леринца из Венгрии.

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Мне очень приятно. Сейчас я даже не осознаю, что я сделал, потому что это был очень длинный и тяжелый путь. Я начал заниматься борьбой в девять лет, сейчас мне 30. Наконец-то это случилось.

Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал и верил в меня. Временами было очень тяжело.

"Я извиняюсь за слезы, но это очень приятные ощущения", – не сдержал эмоций борец.

Концовка этого пути была очень сложной. Я тяжело травмировался за три недели до старта Олимпийских игр.

И только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это, спасибо моей маме, всем, кто молился, ждал, мне очень приятно. Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью.

Я сейчас на эмоциях и не хочу делать громких заявлений. Мне нужно все полностью понять. Сейчас я считаю, что мне нужно отдохнуть, заниматься своей политической деятельностью. Сейчас смогу этому посвятить все свое время", – сказал Беленюк в эфире "UA:Первый".