Бекхэм снимется в культовом сериале Друзья, а компанию ему составит Леди Гага

Легендарный английский футболист и владелец собственного футбольного клуба в США Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой в специальном выпуске

Дэвид Бекхэм снимется в популярном сериале / Фото: Instagram

Бывший полузащитник английского Манчестер Юнайтед и мадридского Реала Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой в специальном выпуске популярного сериала "Друзья", который возвращается на экраны после длительного перерыва. Ранее Бекхэм вскипел, отреагировав на создание футбольной Суперлиги.

Как сообщает Twitter HBO Max, кроме Бекхэма, среди специальных гостей шоу также будут актрисы Риз Уизерспун и Кара Делевинь, певица Леди Гага, актер Кит Харингтон, поп-исполнитель Джастин Бибер, телеведущий Джеймс Корден и другие.

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Сериал "Друзья" выходил в 1994-2004 годах и стал одним из самых популярных в истории телевидения. Участвовать в съемках спецвыпуска согласились исполнители главных ролей в сериале – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Возможно, что это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу.

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НЛО TV покажут сериал "Друзья" / Фото: пресс-служба

Кстати, Бекхэм не впервые попробует себя в кино – в 2017 году он исполнил эпизодическую роль в фильме "Меч короля Артура". А ранее были "Агенты А.Н.К.Л", "Гол" и еще несколько мимолетных появлений в кино.

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Дэвид Бекхэм делает домики для пчел Видео: Instagram