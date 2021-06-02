Баюл обрушилась на россиян за допинговые скандалы: Рыба всегда гниет с головы

По мнению фигуристки, в употреблении запрещенных препаратов в России виновато руководство местного спорта. Также она напомнила, что мельдоний запрещен детям и подросткам

Олимпийская чемпионка-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл продолжает вести войну с Россией в соцсетях. Знаменитая спортсменка обрушилась на российский спорт за допинговые скандалы. Ранее Баюл рассказала про скандальное ДТП в нетрезвом состоянии.

Баюл вспомнила, как россияне возмущались запрету мельдония (милдроната) и последующим отстранениям спортсменов за применение этого препарата.

"Дисквалификация некоторым российским фигуристам, попавшимся на допинге – это факт! И не надо мне говорить, что все против России, завидно или какие-то ля-ля-ля. У Лэнса Армстронга за допинг забрали все. Так же, как и у других спортсменов. Шарапова! И куча других… Поэтому не надо всем рассказывать, что это витамин C", – взорвалась Баюл.

"У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введен в список запрещенных. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю", – заявляла недавно российский тренер Этери Тутберидзе.

Украинка же утверждает, что мельдоний вообще запрещено употреблять детям и подросткам до 18 лет, так как нет данных о его эффективности и безопасности употребления его в раннем возрасте.

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"А про Тутберидзе и милдронат, так рыба всегда гниет с головы… Вот так и у нее федерация виновата, письмо не отправила. Да какое письмо и куда отправлять, если милдронат запрещен для приема детям до 18 лет… Эта фраза значит, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идет не так, то виновато в этом самое высокостоящее звено", – написала украинка в Instagram и приложила инструкцию к препарату.