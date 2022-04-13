Бавария в ауте! Вильярреал добыл желанную путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Матч ЛЧ Бавария VS Вильярреал / Фото: Reuters

В Мюнхене на стадионе Альянц Арена состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местная Бавария принимала испанский Вильярреал. Мы вели онлайн матча Бавария – Вильярреал на нашем сайте.

Команда Унаи Эмери приехала в Германию после домашней победы 1:0 и имела некое преимущество, однако эксперты и букмекеры склонялись к тому, что путевку в полуфинал вырвет именно Бавария.

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И подопечные Юлиана Нагельсманна с первых минут доказали, что их не спроста считали фаворитами противостояния. Мюнхенцы захватили инициативу, создавали опасные моменты, так что гол был вопросом времени.

В дебюте второго тайма невероятный Роберт Левандовски открыл счет в поединке и сравнял его в противостоянии. Вильярреал не посыпался, устоял, так что казалось, что овертаймов уже не избежать. Однако за две минуты до конца основного времени Самуэль Чуквуезе забил ответный мяч и подарил "желтой субмарине" путевку в финал четырех.

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Стоит отметить, что Вильярреал во второй раз в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов. В предыдущий раз так далеко действующий чемпион Лиги Европы добирался в самом престижном турнире континента в сезоне-2005/06.

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Лига чемпионов. 1/4 финала



Бавария – Вильярреал – 1:1 (первый матч: 0:1)

Голы: 1:0 – 52 Левандовски, 1:1 – 88 Чуквуэзе.

Бавария: Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).