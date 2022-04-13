Баварія в ауті! Вільярреал здобув бажану путівку до півфіналу Ліги чемпіонів

Матч ЛЧ Баварія VS Вільярреал / Фото: Reuters

У Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому місцева Баварія приймала іспанський Вільярреал. Ми вели онлайн матчу Баварія – Вільярреал на нашому сайті.

Команда Унаї Емері приїхала до Німеччини після домашньої перемоги 1:0 і мала певну перевагу, проте експерти та букмекери схилялися до того, що путівку до півфіналу вирве саме Баварія.

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І підопічні Юліана Нагельсманна з перших хвилин довели, що їх не просто вважали фаворитами протистояння. Мюнхенці захопили ініціативу, створювали небезпечні моменти, тож гол був питанням часу.

У дебюті другого тайму неймовірний Роберт Левандовський відкрив рахунок у поєдинку та зрівняв його у протистоянні. Вільярреал не посипався, встояв, тож здавалося, що овертаймів уже не уникнути. Проте за дві хвилини до кінця основного часу Самуель Чуквуєзе забив м'яч у відповідь і подарував "жовтій субмарині" путівку у фінал чотирьох.

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Варто відмітити що Вільярреал вдруге в історії дістався півфіналу Ліги чемпіонів. Попереднього разу так далеко діючий чемпіон Ліги Європи діставався найпрестижнішого турніру континенту в сезоні-2005/06.

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Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу



Баварія – Вільярреал – 1:1 (перший матч: 0:1)

Голи: 1:0 – 52 Левандовський, 1:1 – 88 Чуквуезе.

Баварія: Нойєр, Ернандес (Девіс, 87), Упамекано, Павар, Горетцька, Кімміх, Мусіала (Гнабрі, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовський, Коман, Сане.

Вільярреал: Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуез, 84), Капу, Парехо (Ор'є, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).