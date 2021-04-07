Бавария – ПСЖ: где смотреть первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Встреча в Мюнхене начнется в 22:00 по киевскому времени

Сегодня в Германии в первом матче 1/4 Лиги чемпионов встретятся финалисты минувшего розыгрыша местная Бавария и французский ПСЖ. В августе судьбу трофея решил единственный точный удар мюнхенца Кингсли Комана на 59-й минуте. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене начнется в 22:00.

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Бавария – ПСЖ / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Прогноз Кирилла Круторогова

Финалисты прошлого сезона самого престижного евротурнира встретятся снова в четвертьфинале. Тогда все решил один единственный гол. Правда, у парижан теперь другой тренер – немца Тухеля зимой заменил аргентинец Почеттино, который играл в финале позапрошлого сезона с Тоттенхэмом.

У Баварии семиматчевая победная серия и проход Лацио. В двух последних команда Флика не пропускала голов. А на своем поле мюнхенцы не проигрывают 33 поединка подряд с ноября 2019-го. В расположении сборной травму получил их безоговорочный лидер Роберт Левандовский, который точно не сыграет, как минимум, в первой игре. Также травмированы Дуглас Коста и Толиссо.

Парижане в пяти последних матчах откровенно буксуют, выиграв лишь дважды. Накануне они проиграли дома Лиллю (0:1), которому уступают лидирующую позицию в чемпионате Франции. Хотя на выезде у команды Почеттино семь побед кряду. На предыдущей стадии она уверенно прошла Барселону. Не в пользу французской команды кадровые потери – точно не сыграют Паредес, Верратти, Бернат и Флоренци. Под вопросом участие Данилу, Икарди и Кюрзава. Неймар, не игравший против Барсы, готов, но во встрече с Лиллем запомнился очередной выходкой, получив красную незадолго до финального свистка. А вот последний свой гол он забивал аж в конце января.

Эта встреча станет десятой между Баварией и ПСЖ. В предыдущих ничьих не было – пять побед немцев и четыре французов. В Мюнхене трижды побеждали хозяева и один раз гости. Думаю, нас ждет напряженное противостояние, в котором каждая ошибка может стать фатальной. Поэтому, предполагаю, что голов в обоих таймах не будет.

Где смотреть

На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Трансляция с арены в Мюнхене начнется в 22:00. Также трансляция встречи онлайн доступна на сервисе OLL.TV.

Новости команд

Действующий победитель Лиги чемпионов Бавария сначала потеряла своего главного голеадора Роберта Левандовски, который травмировался в матче за сборную Польши. А вчера коронавирус вывел из строя полузащитника Сержа Гнабри. Также немецкой команде не помогут хавбек Корантен Толиссо, полузащитник Дуглас Коста и их испанский коллега Марк Рока, который получил повреждение.

Против ПСЖ не смогут помочь сразу пять игроков. Самая большая потеря – Марко Верратти, который частенько организовывает атаки французов. У Леандро Паредеса – перебор желтых карточек. Защитник Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирус после матчей сборных, а Лайвин Кюрзава и Мауро Икарди травмированы. Но вернулся форвард Неймар.

Интересные факты

Бавария не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда как ПСЖ забивал в каждом поединке. Мюнхенцы и парижане 10 раз встречались между собой: 5 раз побеждала Бавария, 5 раз выигрывал ПСЖ.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Баварии – 1.95 на победу немецкого клуба. Выигрыш ПСЖ оценивается показателем 3.60, еще менее вероятна ничья – 3.80. Однако самый популярный счет как раз 1:1 – 7.00, а затем успех мюнхенцев 2:1 – 8.50.

Смотрите, как Бавария и ПСЖ играли в финале прошлой Лиги чемпионов