Баски оказались сильнее: Динамо проиграло Атлетику в Швейцарии

Динамо проигрывает в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После недавней победы над Этуалем (2:0), представляющим третий швейцарский дивизион, команда Мирчи Луческу провела заключительный спаринг на втором подготовительном сборе в Швейцарии. Бело-синие проиграли испанскому Атлетику из Бильбао со счетом 0:1.

Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В состав динамовцев вернулся белорусский форвард Илья Шкурин, забивавший в своих трех предыдущих матчах. 21-летний талант впервые покинул поле без забитого мяча в бело-синей футболке.

Единственный гол в поединке записал на свой счет 27-летний форвард басков Иньяки Уильямс.



Динамо – Атлетик – 0:1

Гол: Иньяки Уильямс, 77

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Тымчик (Караваев,46), Сирота (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Дубинчак (Миколенко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Шапаренко (Леднев, 46), Цыганков (Родригес, 46), де Пена (Антюх, 46), Вербич (Шкурин, 46, Кулач 78).

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда басков заняла десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда из Бильбао не попадает в еврокубки уже четыре года подряд.

Следующий спаринг динамовцы проведут 23 июля на краткосрочном сборе в Австрии против берлинского Униона, который по итогам прошлого сезона сенсационно вышел в Лигу конференций, заняв седьмое место в Бундеслиге.

Напомним, что в пятницу стартует новый чемпионат Украины, однако Динамо пропускает первый тур. Матч с закарпатским Минаем бело-синие проведут в резервную дату. А свою первую игру в новом сезоне команда Мирчи Луческу проведет 1 августа с новичком Премьер-лиги – Вересом из Ровно.

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