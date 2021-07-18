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Динамо победило в Швейцарии клуб третьего дивизиона: забили Леднев и Гармаш (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
18 июля, 20:06
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Команда Мирчи Луческу после поражения от французской Ниццы забила два сухих мяча швейцарскому Этуалю – смотрите полное видео контрольного матча
Динамо побеждает в Швейцарии
Динамо побеждает в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После субботнего поражения от Ниццы 1:2, в воскресенье Динамо на втором сборе Швейцарии обыграло местный клуб Этуаль со счетом 2:0.

В воротах команды из третьего швейцарского дивизиона расписались Богдан Леднев и Денис Гармаш.

Леднев на 33-й минуте, получив передачу в штрафной, обыграл голкипера Этуаля и переправил мяч в сетку.

А Гармаш на 84-й минуте расстрелял ворота Этуаля мощным ударом со штрафного.

Динамо – Этуаль – 2:0
Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84
Динамо: Бущан, Миколенко (Сидклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднев, Цыганков (Бенито, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

В тренде

Отметим, что против Этуаля не играл арендованный у ЦСКА белорусский форвард Илья Шкурин, который в трех матчах за Динамо забил три мяча. Мирча Луческу дал ему отдохнуть.

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Следующий спарринг Динамо проведет 20 июля – соперником киевлян будет Атлетик из Бильбао.

Смотрите, как накануне Динамо проиграло Ницце

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