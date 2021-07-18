Динамо победило в Швейцарии клуб третьего дивизиона: забили Леднев и Гармаш (видео)

Команда Мирчи Луческу после поражения от французской Ниццы забила два сухих мяча швейцарскому Этуалю – смотрите полное видео контрольного матча

Динамо побеждает в Швейцарии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После субботнего поражения от Ниццы 1:2, в воскресенье Динамо на втором сборе Швейцарии обыграло местный клуб Этуаль со счетом 2:0.

В воротах команды из третьего швейцарского дивизиона расписались Богдан Леднев и Денис Гармаш.

Леднев на 33-й минуте, получив передачу в штрафной, обыграл голкипера Этуаля и переправил мяч в сетку.

А Гармаш на 84-й минуте расстрелял ворота Этуаля мощным ударом со штрафного.

Динамо – Этуаль – 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84

Динамо: Бущан, Миколенко (Сидклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднев, Цыганков (Бенито, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Отметим, что против Этуаля не играл арендованный у ЦСКА белорусский форвард Илья Шкурин, который в трех матчах за Динамо забил три мяча. Мирча Луческу дал ему отдохнуть.

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Следующий спарринг Динамо проведет 20 июля – соперником киевлян будет Атлетик из Бильбао.

Смотрите, как накануне Динамо проиграло Ницце