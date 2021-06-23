Барселона получит миллионы за травму своего игрока на Евро-2020

Игрок сборной Франции Усман Дембеле получил повреждение во время поединка против Венгрии и теперь пропустит около четырех месяцев

Усман Дембеле в матче против Венгрии / Фото: Reuters

Французский полузащитник Барселоны Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на бедре и пропустит старт следующего сезона в Испании и Лиге чемпионов. Дембеле получил повреждение в матче Евро-2020 с Венгрией.

Восстановление француза займет около четырех месяцев. А согласно правилам ФИФА, клубы получают компенсацию за травму игрока во время нахождения в сборной на время игр и турниров, включенных в международный календарь.

Выплаты следуют в том случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней. Максимальная оплата – за год (7,5 млн евро) простоя из расчета 20 548 евро за день. Таким образом, если Дембеле пропустит около четырех месяцев, Барселона получит примерно 2,5 млн евро.

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Напомним, что сегодня французы сыграют заключительный матч группового этапа. Смотрите онлайн трансляцию матча Португалия – Франция и стрим поединка на канале ТуМатч.