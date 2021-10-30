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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Барселона подождет? Клуб Хави сделал жесткое заявление

Павел Василенко
30 октября, 08:18
Каталонская Барселона прилагает все силы для возвращения легенды клуба Хави, который возглавляет Аль-Садд

Хави / Фото: Reuters

Барселона уволила Рональда Кумана с поста главного тренера команда после поражения от Райо Вальекано (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Хави уже договорился об уходе с руководством катарского клуба и проинформировал об этом игроков Аль-Садда.

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Пресс-служба Аль-Садда опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на информацию о скором уходе Хави с поста главного тренера катарского клуба.

"Отвечая на циркулирующую в последнее время информацию, руководство Аль-Садда подтверждает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, поддержании лидирующей позиции в лиге и защите титула", — говорится в сообщении.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера Барселоны назначен Серхи Бархуан.