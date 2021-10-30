Барселона подождет? Клуб Хави сделал жесткое заявление

Хави / Фото: Reuters

Барселона уволила Рональда Кумана с поста главного тренера команда после поражения от Райо Вальекано (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Хави уже договорился об уходе с руководством катарского клуба и проинформировал об этом игроков Аль-Садда.

Реклама

Пресс-служба Аль-Садда опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на информацию о скором уходе Хави с поста главного тренера катарского клуба.

"Отвечая на циркулирующую в последнее время информацию, руководство Аль-Садда подтверждает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, поддержании лидирующей позиции в лиге и защите титула", — говорится в сообщении.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера Барселоны назначен Серхи Бархуан.