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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
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Барселона зачекає? Клуб Хаві зробив жорстку заяву

Павло Василенко
30 жовтня, 08:18
Каталонська Барселона докладає всіх сил для повернення легенди клубу Хаві, який очолює Аль-Садд

Хаві / Фото: Reuters

Барселона звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера команда після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили про те, що Хаві вже домовився про звільнення з керівництвом катарського клубу і поінформував про це гравців Аль-Садда.

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Пресслужба Аль-Садда опублікувала офіційну заяву, в якій відреагувала на інформацію про швидкий вихід Хаві з посади головного тренера катарського клубу.

"Відповідаючи на інформацію, що циркулює останнім часом, керівництво Аль-Садда підтверджує, що у Хаві є дворічний контракт з клубом, і він повністю зосереджений на майбутніх матчах команди, підтримці лідируючої позиції в лізі і захисті титулу", – йдеться в повідомленні.

На цей момент виконувачем обов'язків головного тренера Барселони призначено Серхі Бархуана.