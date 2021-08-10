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Барса снова позвала Месси, Лео уже занес перо над другим контрактом

Олег Люлька
10 августа, 08:25
Каталонский клуб предпринял последнюю попытку удержать аргентинского гения, но уже в ближайшие часы Лионель должен стать новичком Пари Сен-Жермен

Лионель Месси не продлит контракт с Барселоной / Фото: Reuters

Барселона предприняла последнюю попытку продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, о расставании с которым объявила 5 августа.

По данным Mundo Deportivo, генеральный директор каталонцев Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе.

Однако Барса опоздала.

Как сообщает L'Équipe, Месси уже прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским Пари-Сен-Жермен. Там он встретится с представителями ПСЖ для завершения сделки.

Символично, что именно на Ибице в свое время президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в ПСЖ.

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Подтверждает грядущий переход 34-летнего Месси в ПСЖ и брат владельца парижан Халиф бин Хамада Аль-Тани: "Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в ПСЖ".

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Напомним, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге, Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".

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