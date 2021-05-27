Бандиты разграбили и сожгли нашу арену: президент Донбасса – про возвращение в Дружбу

Президент Донбасса Борис Колесников вспомнил, как семь лет назад чемпион Украины лишился арены, но сумел многого добиться уже за пределами Донецка

Борис Колесников / Фото: ХК "Донбасс"

Президент хоккейного клуба Донбасс Борис Колесников вспомнил, как семь лет назад в этот день чемпион Украины лишился своей домашней арены в Донецке. Ранее украинский клуб узнал своих соперников по группе Лиги чемпионов.

"27 мая 2014 года бандиты разграбили и сожгли нашу домашнюю арену "Дружба". После этих трагических для нас событий все пришлось начинать с "чистого листа". Первое, что сделал клуб – открыл свою школу в Дружковке. И к 2020 году количество юных спортсменов превысило отметку в 1000 воспитанников! К сезону 15/16 была воссоздана главная команда, которая пять раз выиграла чемпионат уже за пределами Донецка", – написал Колесников в своем Facebook

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"В сезоне-2019/2020 нам удалось пробиться в полуфинал Континентального Кубка. И сегодня клуб (в канун своего 20-летия) встречает новый сезон в статусе первого в истории независимой Украины участника Лиги чемпионов. Верим и надеемся, что вскоре будем радовать наших болельщиков на льду "Дружбы" и "Кальмиус Арены" в мирном, украинском Донбассе!"

Ранее мы сообщали, что донецкий клуб пригласили в Лигу чемпионов. Пройдет групповой турнир Лиги чемпионов с 26 августа по 13 октября. Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта.