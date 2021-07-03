Автогол побил рекорд результативности Евро Мишеля Платини

Ни один игрок в истории чемпионатов Европы не забивал больше голов на одном турнире, чем на Евро-2020, где уже забито 10 автоголов

Автогол Дениса Закарии стал историческим / Фото: Reuters

Евро-2020 точно станет самым странным чемпионатом Европы в истории. На турнире уже забило 10 голов в свои ворота. Очередной мяч в свои ворота влетел в поединке Швейцария – Испания. Это больше, чем на всех предыдущих вместе взятых! А еще автогол побил рекорд результативности Мишеля Платини.

Платини на чемпионате Европы 1984 года установил рекорд результативности на одном Евро, наколотив девять мячей. Кажется, шутка о том, что автогол станет лучшим бомбардиром Евро-2020, приобретает все более реальные черты.

Как мы уже писали ранее, впервые чемпионат Европы стартовал с автогола. Статус главного неудачника Европы на себя взял турецкий защитник Мерих Демирал.

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А немного позже случился первый в истории Евро автогол вратаря – пострадал Войцех Щенсный. Но это был не последний мяч в свои ворота в исполнении голкипера.