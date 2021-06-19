Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной на Евро-2020

Полузащитник сборной Австрии Валентино Лазаро вряд ли сможет сыграть на чемпионате Европы. Мышечная травма не позволит ему выйти на матч с Украиной

Валентино Лазаро не сыграет против Украины / Фото: Reuters

Сборная Австрии накануне решающего матча за выход из группы Евро-2020 против Украины теряет своего ключевого полузащитника Валентино Лазаро. В матче против Нидерландов (0:2) в прошлом туре австриец получил мышечную травму.

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МРТ показало, что у игрока мышечное повреждение правого бедра. Лазаро остается в расположении команды, но его участие в последующих матчах чемпионата Европы остается под вопросом, пишет oefb.at.

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Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией. Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные.