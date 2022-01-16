Аталанта потеряла Малиновского и не смогла обыграть Интер

Аталанта - Интер - 0:0 без Малиновского / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч Аталанты, четвертой команды Серии А, против лидера чемпионата Италии Интера голами болельщиков не порадовал – ничья 0:0.

Лидер Аталанты Руслан Малиновский не попал даже в заявку на эту игру – украинец, как и нападающий бергамасков Йосип Иличич, сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

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Эта ничья не позволила Аталанте подключиться к чемпионским разборкам в Италии.

Между тем Интер может в понедельник, 17 января, потерять первую строчку в Серии А, если Милан одолеет дома Специю.

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Напомним, накануне одним украинцем в чемпионате Италии стало меньше. С поста главного тренера Дженоа уволили Андрея Шевченко.