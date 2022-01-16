16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Брентфорд 0
16 января 20:30 Онлайн
Реал 2
Атлетик 0
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта 0
Интер 0
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Аталанта потеряла Малиновского и не смогла обыграть Интер

Андрей Трофимов
16 января, 23:52
Перед центральным матчем 22-го тура чемпионата Италии у Малиновского обнаружили коронавирус – без украинца Аталанта разошлась с Интером миром

Аталанта - Интер - 0:0 без Малиновского / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч Аталанты, четвертой команды Серии А, против лидера чемпионата Италии Интера голами болельщиков не порадовал – ничья 0:0.

Лидер Аталанты Руслан Малиновский не попал даже в заявку на эту игру – украинец, как и нападающий бергамасков Йосип Иличич, сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

Реклама

Эта ничья не позволила Аталанте подключиться к чемпионским разборкам в Италии.

Между тем Интер может в понедельник, 17 января, потерять первую строчку в Серии А, если Милан одолеет дома Специю.

Реклама

Реклама

Напомним, накануне одним украинцем в чемпионате Италии стало меньше. С поста главного тренера Дженоа уволили Андрея Шевченко.

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images