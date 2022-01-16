Аталанта – Интер: онлайн-трансляция матча Серии А

Команда Руслана Малиновского попытается сделать подножку действующему чемпиону Италии в борьбе за Скудетто. Следите за матчем с помощью нашего онлайна

В воскресенье, 16 января, в Бергамо на стадионе "Гевисс Стэдиум" будет сыгран матч 22-го тура итальянской Серии А. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Аталанта – Интер

Мы проведем текстовую трансляцию матча Аталанта – Интер. Следите за поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

ОНЛАЙН АТАЛАНТА – ИНТЕР

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Турнирные расклады

Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, но им на пятки наступают преследователи. Всего на одно очко отстает от "неррадзури" Милан. Правда, "россонери" провели на один матч больше.

В среду команда Симоне Индзаги завоевала Суперкубок Италии, обыграв в финале туринский Ювентус 2:1.

Команда из Бергамо отстает от лидера на восемь баллов и занимает четвертую строчку в таблице чемпионата Италии.

В прошлом туре Аталанта разгромила Удинезе 6:2, а украинец Руслан Малиновский записал на свой счет гол и результативную передачу.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды сыграли между собой 125 матчей – 25 побед Аталанты, 33 ничьи, а в 67 поединках победу праздновал Интер.

Однако в пяти последних встречах "неррадзури" одержали только две победы над своим соперником, а три матча не определили сильнейшего.

Прогноз Круторогова:

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов высказал свое мнение по предстоящему матчу: "Думаю, Аталанта не проиграет и попытается победить. Забьют обе команды, ТБ 2,5, жду голы в обоих таймах".

Котировки

Интер является фаворитом матча. Котировки на победу действующих чемпионов Италии равны 2.35, тогда как на Аталанту – 2.95. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

победа Аталанты – 33%

ничья – 26%

победа Интера – 41%

Где смотреть матч

Матч Аталанта – Интер покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 21:45.