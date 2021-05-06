Владимир Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Накануне Динамо не смогло обыграть Мариуполь, оставшись в меньшинстве. Правда, киевляне досрочно обеспечили себе золотые медали и могут позволить недобирать очки. Тем временем, полузащитник свежеиспеченных чемпионов Владимир Шепелев поделился своим мнением о работе судей как в нашей Премьер-лиге, так и в Европе.
Высказывания уроженца Одесской области приводит сайт dynamo.kiev.ua.
- О судействе в УПЛ:
"Нас так сильно любят, что боюсь лишний раз в подкат идти. Где-то зацепишь нечаянно или на ногу наступишь — пересмотрят VAR и покажут красную. Последние два года судьи очень предвзято относятся к Динамо. В игре с Колосом я на ногу сопернику наступил, чисто игровой момент, а мне красную дают! С Агробизнесом Сироте точно так же наступают, судья не ставит пенальти и красную не дает. Сложно понять логику арбитров".
- О Катерине Монзуль:
"Она хороший арбитр, но у нее должны быть помощники, которые подскажут, когда она ошибается. Мы к ней нормально относимся. Просто иногда до смешного доходит, когда Монзуль судит пять наших игр из пяти. Это перебор".
- Об удалениях в матчах с Ренном, Колосом (дважды) и Шахтером:
"Как минимум две из четырех карточек очень спорные. С Ренном — согласен. С Шахтером я прыгаю в подкат, еле касаюсь игрока, человек даже не падает, но мне красная. Смешно! Даже Тайсон не понял, что произошло.
С Колосом у меня две игры и две красные. В первом матче я сыграл в мяч, но в повторе якобы нога улетела. Когда ты в игре, то это выглядит как игровой момент. Конечно, если все смотреть в замедленном повторе, то выглядит вроде как страшно, по телевизору намного жестче кажется.
Но при такой игре, как у нас в Украине, в каждом матче можно выписывать по несколько удалений. В U-19 у меня не было ни одной красной карточки. Я не грубый игрок".
- Об ожиданиях от Евро-2020:
"Надеемся, не подведем наших болельщиков и продвинемся по турнирной сетке максимально высоко. Хотя это будет непросто потому, что играем в Европе и судьи вряд ли будут благосклонны к нам. Мы должны быть готовы, что арбитры будут судить против нас".
Напомним, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
Смотрите, как Владимир был удален в игре с Колосом:
Новости на эту же тему: