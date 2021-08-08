Арабы отказались отпускать Реброва в сборную Украины

Аль-Айн из ОАЭ может помешать Сергею Реброву возглавить сборную Украины. Официальное представление нового коуча национальной сборной должно состояться уже 9 августа

Сергея реброва не отпустили в сборную Украины / Фото: ФК "Ференцварош"

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Сергей Ребров станет новым наставником украинской сборной, а сам он уволился из УАФ, где занимал пост главы комитета сборных УАФ.

Тем не менее, сегодня в СМИ ОАЭ появилась информация, что Аль-Айн отказывается отпускать Сергей Реброва, который не проработал в команде и двух месяцев.

Более того, Аль-Айн утверждает, что в контракте украинца нет никакого пункта о досрочном расторжении контракта, если поступит предложение от сборной Украины, о чем ранее сообщали украинские инсайдеры.

Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня этого года. Условия сделки не разглашались, но, как утверждал ранее турецкий журналист Экрем Конур, Ребров будет получать в Аль-Айне 3,5 миллиона долларов в год. Издание FutbolArena называет цифру в 4 млн евро:

Аль-Айн – самый титулованный клуб Эмиратов. Команда рекордные 13 раз выигрывала чемпионат страны, 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов.