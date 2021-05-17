Английский футболист получил украинский паспорт и мечтает о сборной

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман, который ранее изъявлял желание выступать за нашу сборную, стал гражданином Украины и надеется на чудо

Сегодня стало известно, что 23-летний защитник Вулверхэмптона Макс Килман получил паспорт гражданина Украины. В марте мы писали, что Украина натурализует англичанина Килмана. Правда, в ходе процесса стало известно, что правила ФИФА не позволят парню выступать за нашу сборную, поскольку ранее он играл за команду Англии по футзалу – одному из видов футбола.

Новость в своем YouTube-канале сообщила телеведущая Влада Седан. Супруга Александра Зинченко сделала с Максом интервью, в котором он признается, что все же надеется засветиться в сине-желтой форме.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Килмен появился в 17 поединках и заработал четыре желтые карточки. Высокий защитник (рост – 192 см) обычно действует в центре и выглядит хорошо в силовой борьбе. За два тура до завершения чемпионата Вулверхэмптон после 36 туров занимает 12-е место среди 20 команд.

Реклама

Тем временем, Шевченко помогал сдавать тест новичку сборной.

Вспомним, украинцы сыграли вничью с финнами в отборе на ЧМ-2022: